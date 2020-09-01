Рафика Байрамова оставили в тюрьме
В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова.
Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Медины Багировой представление следственного органа было удовлетворено, и срок ареста Рафика Байрамова был продлен на 3 месяца.
Напомним, Рафик Байрамов был задержан в мае этого года в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности в Министерстве культуры. Рафику Байрамову было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, присвоении финансовых средств и подлоге. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.