Антитела к коронавирусу сохраняются всего 4 месяца

Ученые из Исландии провели исследование, которое показало, что антитела к COVID-19 сохраняются у переболевших коронавирусом на протяжении четырех месяцев после выздоровления. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

Так, у 90% участвовавших в эксперименте уровни данных антител оставались стабильными в течение указанного срока. При этом в первые два месяца после болезни уровень антител увеличивался.

Специалисты также выяснили, что коронавирусом в Исландии заразился 1% населения. Однако поскольку в эксперименте участвовали граждане только одной страны, в других государствах результаты могут быть иными.

Ранее стало известно, что у вакцинированных против COVID граждан иммунитет сохранился спустя 5 месяцев.