В Китае сравнили ядерный потенциал России и США

Россия значительно опережает США в области ядерного вооружения, пишет китайский портал Sohu.

Китайские военные эксперты считают, что на вооружении у России находится более 300 межконтинентальных ракет, что «вызывает ужас у Белого дома».

Кроме того, Москва располагает сразу несколькими типами ракетных комплексов, в частности «Тополем», «Ярсом», «Баргузином». В то же время у Пентагона есть только два вида межконтинентальных ракет: семейства Minuteman и Trident.

В материале также отмечается, что в августе командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев заявил о планах в ближайшее время поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы.

По словам автора статьи, российские ядерные ракеты заставят Вашингтон «встать на колени и признать свое поражение».