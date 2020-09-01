Меркель о Навальном и "Новичке"
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала результаты обследования Алексея Навального. Об этом передает Reuters.
По мнению политика, данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, и россиянин действительно был отравлен ядом группы «Новичок».
Меркель считает, что Навального «хотели заставить замолчать», поэтому произошедшее — это попытка убийства.
«Это тревожная информация указывает на попытку убийства ведущего деятеля российской оппозиции с помощью отравляющего вещества», — подчеркнула германский лидер.
Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ.