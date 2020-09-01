Ильхам Алиев прояснил причину ухудшения отношений с Грецией

«Были несколько вопросов, негативно повлиявших на наше сотрудничество. Один из них связан с греческой газовой компанией DESFA». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Николаосом Пиперигкосом.

«Наша энергетическая компания SOCAR на основе обращения правительства Греции подключилась к тендеру на покупку DESFA. Бывший премьер-министр Греции господин Самарас лично попросил меня, чтобы SOCAR приняла участие в тендерных процедурах. В результате открытого тендера SOCAR выступила с самым лучшим предложением и получила право приобрести DESFA. Это имело для нас важное значение и в плане строительства Южного газового коридора. Все это происходило примерно 6 лет назад. В то время мы только планировали создать связь между Азербайджаном и Европой и подумали, что если Азербайджан будет обеспечивать Грецию газом, то было бы неплохо владеть и газораспределительной компанией. В любом случае, мы внесли аванс в размере 40 миллионов евро, что составляло 10% от стоимости. На протяжении четырех лет, с 2014 по 2018 год, эти средства находились в пользовании правительства Греции. Однако, к сожалению, предыдущее правительство Греции сделало все, для того чтобы SOCAR потеряла это право», - сказал президент.

Глава государства отметил, что это легитимное право было получено на основе предложения премьер-министра Греции и в результате открытых и конкурентных тендерных процедур. Однако из-за политических причин, негативного отношения предыдущего правительства Греции к Азербайджану это легитимное право было потеряно.

«Безусловно, это серьезно повлияло на наши находившиеся на низком уровне связи. После этого мы решили, что если греческое правительство демонстрирует к нам такое отношение, то мы должны подумать над тем, как ответить. Наш ответ фактически состоял из того, чтобы ничего не делать. Мы не предприняли никакого демарша и дипломатических шагов. Таким образом, это серьезно повлияло на наши связи. Но еще раз скажу, это не была инициатива Азербайджана», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал развитие отношений с Грецией.

«Вы, безусловно, знаете, что TAP не был единственным вариантом для транспортировки азербайджанского газа. Было несколько вариантов транспортировки газа, после того как он достигнет территории Турции. Могли быть различные направления. Однако выбор TAP было решением, принятым Азербайджаном, инвесторами и зарубежными нефтяными компаниями. Иными словами, мы сделали положительный жест Греции. Однако после прихода к власти предыдущего правительства отношения между странами ухудшились. Я хочу особо подчеркнуть, что до прихода к власти правительства СИРИЗА у нас были очень хорошие отношения с предыдущими греческими правительствами», - сказал глава государства.