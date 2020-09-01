Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

Самый дорогой футболист мира — бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар — не смог избежать заражения коронавирусом.

Французская газета LʼEquipe сообщила, что Неймар заболел после отпуска на испанском острове Ибица, как и двое его коллег по клубу — полузащитники Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Журналист Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери подтвердил эту информацию в своем Twitter.

О состоянии игроков ничего не сообщается, известно только, что они находятся на карантине. Остальные игроки команды массово проверяются на коронавирус.