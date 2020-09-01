Мировой экономике предрекли долгое восстановление

Мировую экономику ждет долгое восстановление от последствий вызванного пандемией коронавируса кризиса, которое будет происходить шаг за шагом. Такое мнение высказал глава Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, Кристиан Сьюинг.

По его прогнозам, восстановление, скорее всего, окажется неравномерным и в разной степени затронет различные сектора и отрасли, сообщает Lenta.ru.

Сьюинг считает, что наблюдаемый в настоящее время рост деловой активности едва ли продлится долго.

Напомним, еще в конце июня Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону резкого ухудшения свой прогноз по мировой экономике на текущий год и теперь ожидает спада на 4,9% вместо 3%, предполагавшихся в апреле. Как указывал МВФ, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем прогнозировалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем ожидалось ранее.

При этом эксперты МВФ предупредили, что восстановление мировой экономики в 2021 году, скорее всего, пойдет более низкими темпами, чем оценивалось в апреле, — рост на 5,4% вместо 5,8%.