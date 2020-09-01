Ильхам Алиев о треугольнике Армения - Греция - Кипр

«Еще одной темой, которую я хотел бы поднять, это наша обеспокоенность, связанная с военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром. Как вы знаете, Армения – страна, которая оккупировала наши территории. Она совершила геноцид в Ходжалы, изгнала из своих домов миллион азербайджанцев, разрушила исторические, культурные и религиозные памятники, осуществила политику этнических чисток на оккупированных территориях. Армения открыто нарушает международное право и не соблюдает резолюции ООН и других организаций». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Николаосом Пиперигкосом.

Глава государства напомнил, что два года назад Азербайджан и Евросоюз парафировали документ под названием «Приоритеты сотрудничества». В этом документе Евросоюз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также неприкосновенность международно признанных границ.

«Иными словами, Армения действует агрессивно. Последняя напряженность на государственной границе является провокацией Армении. Во время последней попытки террористического акта при попытке перейти линию соприкосновения был задержан армянский офицер, который признался, что его группа планировала нападение на наших военных и гражданских лиц. Одним словом, Армения враг Азербайджана и это их решение. Безусловно, тесное военное сотрудничество Армении с любой страной вызывает обеспокоенность. Вы, наверное, знаете о нашей реакции на интенсивные поставки вооружений из России в Армению сразу после провокации Армении на границе. Активные боестолкновения были остановлены 16 июля и начиная с 17 июля по вчерашний день – вчера был последний полет - из России в Армению через воздушное пространство прикаспийских стран было совершено большое количество грузовых рейсов. Я это говорю не только вам. Мы подняли этот вопрос и перед российскими партнерами, что военное сотрудничество с Арменией это вопрос, беспокоящий нас, потому что это создает угрозу для Азербайджана. Используя это оружие, они убивают наших военных и гражданских лиц», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что трехсторонний формат военного сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром вызывает обеспокоенность у Азербайджана.

«Конечно, каждая страна делает то, о чем думает. Поэтому мы не намерены блокировать или каким-то образом пресекать это. Однако считаю, что будет хорошо, что если вы от меня услышите, что это беспокоящий нас вопрос и я объяснил почему. Не Азербайджан оккупировал территории Армении, а Армения оккупировала территории Азербайджана. И это отражено в документах всех международных организаций», - сказал президент.