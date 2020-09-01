В Черногории захотели сформировать парламент без оппозиции

Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории захотела сформировать парламентское большинство без оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ДПС готова к переговорам с партиями, «с которыми до сих пор составляла парламентское большинство». Однако сотрудничать с крупнейшей оппозиционной коалицией «За будущее Черногории», выступившей в поддержку Сербской православной церкви, в ДПС отказались.

«Не будет переговоров с теми, кто на выборах перепутал веру и политику, которые государство возвращают в прошлое и отравляют великосербским национализмом», — говорится в заявлении партии. ДПС и ее коалиционные партнеры могут получить 40 из 81 мандата в парламенте.