Каждого американца предложили сделать миллионером

Миллиардер и председатель хедж-фонда Pershing Square Билл Экман придумал, как решить проблему имущественного неравенства в США. Он предлагает выделять из бюджета каждому американцу при рождении 6750 долларов. Идея Экмана приводится в отчете организации за первое полугодие 2020 года.

Экман считает нужным вложить деньги в корзину индексных фондов. Воспользоваться накоплениями можно будет только при выходе на пенсию. При сохранении нынешнего уровня рождаемости такая программа будет обходиться государству в 26 миллиардов долларов в год, подсчитал Экман. Учитывая среднюю доходность в восемь процентов годовых, через 65 лет каждый американец получит миллион долларов, уверен миллиардер.