Турция сообщила о прохождении первой волны COVID-19

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик первой волны нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, которая транслировалась в его Twitter.

Он отметил, что к такому результату привели неосторожность на праздничных мероприятиях, а также разрешение на проведение свадебных церемоний.

Министр также уточнил, что положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили еще 649 граждан.

«Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса», — подчеркнул Коджа.