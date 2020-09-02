США намерены наказать отравителей Навального

Власти США глубоко обеспокоены в связи с тем, что в организме Алексея Навального якобы найдены следы вещества типа "Новичок". Как говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота, Вашингтон намерен работать с союзниками над привлечением к ответственности причастных к произошедшему с блогером.

"США глубоко обеспокоены результатами анализов Навального, которые были распространены сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно заслуживает порицания", - считает Эллиот.

"Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности этих людей в России, куда бы ни вели доказательства, а также работать над тем, чтобы ограничить средства для их злонамеренной деятельности", - утверждается в заявлении.