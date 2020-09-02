Турция благодарит Ильхама Алиева за поддержку в борьбе с Грецией

На своей странице в соцсети Twitter Чавшоуглу прокомментировал заявление Ильхама Алиева: «Мы без колебаний поддерживаем Турцию и будем поддерживать во всех случаях».

«Спасибо, господин Президент! Мы никогда не сомневались в поддержке родного Азербайджана! Турция всегда будет рядом с Азербайджаном», - написал глава турецкого МИД.

Напомним, что сегодня президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигкоса, коснулся напряженности в регионе Восточного Средиземноморья между Турцией и Грецией. Ильхам Алиев заявил, что Турция является не только другом и партнером Азербайджана, но и братской страной.

«Азербайджан без колебаний поддерживает Турцию и будет поддерживать во всех случаях. Мы видим ту же поддержку и от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах, и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с вопросом разведки в Восточном Средиземноморье. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию», - сказал президент.