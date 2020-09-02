Турция начнет испытания российской вакцины

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в ближайшее время может быть выдано разрешение на испытание российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По его словам, после получения запроса Турция уже проверила все документы по вакцине и готова приступить к следующей стадии.

При этом в стране уже испытывают на добровольцах две вакцины, разработанные турецкими учеными.

Министр также рассказал о сложной эпидемиологической ситуации, отметив, что Турция достигла второго пика пандемии и наблюдает ежедневный рост числа заражений.