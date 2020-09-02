Дональд Туск: «Лукашенко хотел создать украинско-белорусский союз»

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе. Интервью с ним опубликовал польский портал Onet.

«Я не говорил об этом раньше, так сложилось. Когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса на Украине, Лукашенко позвонил мне, тогда я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств», — рассказал Туск.

По словам главы ЕНП, такое предложение прозвучало весной 2014 года.