Создатель "Новичка": "Яд нанесли Навальному на нижнее белье"

Ранее Углев уже рассказывал о том, какую роль он лично сыграл в создании «Новичка» — вещества нервно-паралитического действия, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в английском городе Солсбери. Углев «категорически» отрицает, что в покушении на Навального был использован «Новичок». По его словам, если бы это было так, пострадало бы больше людей.

«Они нанесли это вещество на его белье — трусы, носки, майки — и все, — сказал этот ученый. — Утром Алексей встал, принял душ, надел свежее белье и поехал в аэропорт. А так как вещество через кожу действует значительно медленнее, чем перорально, через органы пищеварения, внутримышечно или ингаляционно, то прошло некоторое время прежде чем оно подействовало».

По словам Углева, для того чтобы отравить Навального, могло хватить такой дозы отравляющего вещества, которая в 15 раз меньше объема обычной капли воды. Но Углев также сказал, что Западу никогда не удастся выяснить, какой именно яд был использован.

На прошлой неделе представители берлинской клиники «Шарите» сообщили, что результаты клинических анализов «указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», которые входят в состав некоторых лекарственных препаратов, инсектицидов, а также веществ нервно-паралитического действия.

«Конкретное вещество пока остается неизвестным, и врачи уже начали дальнейшее комплексное обследование», — сообщили представители клиники. Немецкие врачи обратились за помощью к властям Соединенного Королевства и Болгарии, у которых уже есть опыт расследования подобных отравлений.

Но Углев уверен, что точно установить вещество, которым был отравлен Навальный, не получится и что русские уничтожат одежду, в которой был оппозиционер в день отравления.

«Один или два миллиграмма — это 1/15 часть капли… Этого хватит, чтобы отравить здорового мужика, отправить его на тот свет, — сказал он в интервью «Эхо Москвы». — Я полагаю, что специалисты, работающие в клинике „Шарите", не смогли бы определить, как отравляющее вещество попало в организм Навального уже через два дня после случившегося. Если оно было нанесено на белье и если вещество поступало через кожу, его наверняка в российской больнице обмыли, а одежду эту мы больше никогда не увидим. Никто никогда не скажет вам, где его одежда, — она наверняка уже давно сгорела».

Углев продолжил: «Навального наверняка там помыли, обработали. Тем более были возгласы о том, что он опасен для окружающих. Любое отравляющее вещество, попавшее на кожу или одежду, может представлять собой угрозу для окружающих. Таких веществ существует уйма… Поэтому вероятность того, что они определят, что это за вещество и каким образом оно к нему попало, уже давно прошла».