В Индии запретили более 100 китайских приложений

Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило использование 118 приложений, разработанных в Китае, передает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что получили множество жалоб, «включая несколько сообщений о неправомерном использовании мобильных приложений для кражи и тайной передачи данных пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии».

Это, как считают в министерстве, угрожает суверенитету и целостности Индии и требует незамедлительный мер.

Ранее индийские власти запретили использование 59 приложений из Китая, в том числе социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat.