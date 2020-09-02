Жена Пашиняна целится в азербайджанского ребенка наша передовица
Понадобилось всего полтора года, чтобы правительство Пашиняна сбросило миротворческие рясы и надело военные доспехи, прибегло к агрессивно бескомпромиссной риторике, встав на путь нового армянского милитаризма. Миролюбивые декларации оказались затейливыми декорациями, а усыпляющие миротворческие инициативы были развеяны поднятой грохотом артиллерии пыльной бурей во время июльской войны.
Буквально полгода назад Пашинян, рожденный порочной революцией любви, кичился в свойственной ему пискливо-косноязычной манере своим суррогатным замыслом решить карабахскую проблему в соответствии с интересами Армении, Азербайджана и Карабаха. Пашинян гордо бил себя в грудь: «Я первый, кто заговорил об интересах азербайджанского народа». Да, еще несколько месяцев назад правительство западников призывало к ускорению гражданской дипломатии и примирению враждующих народов. А Аня Акопян – соратник вождя революции, этакая доморощенная Надежда Константиновна Крупская современной Армении, навязывалась на диалог с первой леди Азербайджана, учредив аморфную кампанию «Женщины во имя мира». Аня Акопян, идущая вместо (речь о семейном журналистском подряде) и вместе с супругом (новоявленная леди преследует премьера-мужа словно тень), лелеяла мечту об азербайджанском мугаме в Карабахе, культивируя пацифистскую идею о матерях, которые против войны. Именно Акопян в 2018 году в окружении известных женщин из Армении и России появилась вблизи армянских и азербайджанских окопов с антимилитаристским идефиксом.
Что же потом произошло с госпожой Акопян, что она внезапно переродилась из космополитной пацифистки в разъяренную милитаристку? Почему интернационализм внезапно уступил место интервенционизму?
Накануне, Акопян совершила сущее сумасбродство, вызвав недоумение даже среди либеральной армянской публики. Аня Акопян с традиционными активистками из гвоздевой тусовки «Женщины во имя мира», переодевшись в камуфляжную униформу армянского спецназа, прошла боевую спецподготовку в одном из укрепрайонов Карабаха. Первая леди Армении, бравируя автоматом Калашникова из окопа, прицеливалась в сторону азербайджанских мирных сел. Кажется, госпожа Акопян запамятовала, что после занятого армянскими войсками оккупационного пустыря находятся густо заселенные гражданским населением азербайджанские населенные пункты. «Это не ради войны, а для того, чтобы доказать, что миру альтернативы нет». Так цинично и издевательски Акопян прокомментировала свою фотосессию в окопах… в рамках программы «Женщины во имя мира». «Множество армянских женщин готовы взять в руки оружие для защиты детей», - добавила камуфляжная первая леди. Забыв сказать, что для этого придется убить азербайджанских детей. А в этом нет никакого сомнения, учитывая агрессивное наступление армянских войск во время недавней краткосрочной июльской войны. А глава МИД России Сергей Лавров – представитель союзнической Армении страны своим заявлением не оставил место для сомнений колеблющимся. Лавров открыто заявил, что перемирие и статус-кво на границе нарушила Армения, а армянские войска ринулись на захват высоты, на которой располагались азербайджанские солдаты.
В унисон с Аней Акопян выступил и новоявленный лидер карабахских сепаратистов, в прошлом аскеранский банковский клерк Араик Аратюнян, признавший истинную и конечную цель оккупационной политики – аннексию непризнанного Карабаха государством Армении. А это заявление карабахских сепаратистов разоблачает еще одну ложь Пашиняна и его правительства революционной любви, призывающего Азербайджан сесть за стол переговоров с карабахскими сепаратистами. Так если сама декоративно-представительская власть квазисепаратистов (объявившие своей конечной целью объединение с другим государством карабахские комбатанты не являются классическим сепаратистским образованием) заявляет о своем намерении объединиться с Арменией, какой смысл азербайджанскому правительству вести переговоры с несуществующим институтом?!
Ведь оккупационная власть в Карабахе считает себя частью Армении, с которой и ведет переговоры Азербайджан. Еще одно хитросплетение, еще одна уловка, еще один фарс… То есть, Кочарян, принимавший непосредственное участие в варварской и нацистской зачистке азербайджанских земель, гораздо честнее и справедливее безликой четы Пашинян. Во всяком случае, в отличие от Никола Пашиняна, тщетно убеждавшего Азербайджан и посредников в необходимости и безальтернативности переговоров с игрушечной карабахской властью, которая открыто заявляет о своем намерении присоединиться к Армении, Кочарян подобных предусловий не ставил, взяв на себя представительские функции и армянской общины Карабаха. Да и Белла Кочарян не появлялась с винтовкой в дотах под гнусно-циничной вывеской «Женщины во имя мира в Карабахе».
Увы, но Азербайджан, как и разумная часть армянского общества, столкнулись с неистовой, аморальной, бесчестной и бесстыдной политической силой, охваченной безудержной жаждой власти и готовой на любые авантюрные происки для сохранения своей личной власти. Находясь в оппозиции Пашинян обещал своему народу чудотворный экономический ренессанс, демократию полиархического свойства, сиюминутное избавление от пороховой бочки в Карабахе. Итоги двухгодичного правления оказались плачевными для Армении. Запах революции выветрился. Остался голый популизм с голым премьером. А страна все еще прозябает в нищете и неравенстве. Более того, разделавшись с оппозицией и оппонентами драконовскими авторитарными методами, радетель прямой уличной демократии Пашинян похоронил рожденные революцией надежды на ускоренные реформы. Армяне надеялись заполучить своего Саакашвили – душеприказчика кланово-коррупционной пирамиды, но столкнулись лбами с двухголовой бородатой гидрой, которая позарилась на табачный и бриллиантовый контрабандный бизнес своих предшественников полевых командиров. А обещанное Пашиняном окно на Запад и в Европу почему-то вышло в неприглядный Валдай. Вся та же вассальная зависимость от метрополии. Рассеялась и иллюзорная надежда на обещанный Пашиняном мир с Азербайджаном. Из Карабаха в Ереван несут все те же цинковые гробы. А сам Пашинян забивает последние гвозди в гроб мирного соглашения с Азербайджаном. Не говоря о жуткой холодной войне с Турцией, с которой Саргсян подписал пресловутые «цюрихские соглашения». Как ни странно, но в период правления Кочаряна и Саргсяна было гораздо больше надежд на справедливый мир, чем при несуразном детеныше проигранной революции.
Авантюрно-бесшабашная, откровенно провальная политика Пашиняна завела Армению в новый безвыходный и безысходный тупик. Все закончилось тем, что новый армянский спарапет вернулся к исходной точке 1988 года. На самой заре карабахского конфликта дашнакские бородачи, отвергая худой мир, устрашали мирных азербайджанцев самодельными ружьями. Теперь бородатый Пашинян выбирает добрую ссору, отправляя свою жену убивать азербайджанских детей из автомата Михаила Тимофеевича Калашникова…