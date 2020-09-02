Эйнулла Фатуллаев 03:28

Понадобилось всего полтора года, чтобы правительство Пашиняна сбросило миротворческие рясы и надело военные доспехи, прибегло к агрессивно бескомпромиссной риторике, встав на путь нового армянского милитаризма. Миролюбивые декларации оказались затейливыми декорациями, а усыпляющие миротворческие инициативы были развеяны поднятой грохотом артиллерии пыльной бурей во время июльской войны.

Буквально полгода назад Пашинян, рожденный порочной революцией любви, кичился в свойственной ему пискливо-косноязычной манере своим суррогатным замыслом решить карабахскую проблему в соответствии с интересами Армении, Азербайджана и Карабаха. Пашинян гордо бил себя в грудь: «Я первый, кто заговорил об интересах азербайджанского народа». Да, еще несколько месяцев назад правительство западников призывало к ускорению гражданской дипломатии и примирению враждующих народов. А Аня Акопян – соратник вождя революции, этакая доморощенная Надежда Константиновна Крупская современной Армении, навязывалась на диалог с первой леди Азербайджана, учредив аморфную кампанию «Женщины во имя мира». Аня Акопян, идущая вместо (речь о семейном журналистском подряде) и вместе с супругом (новоявленная леди преследует премьера-мужа словно тень), лелеяла мечту об азербайджанском мугаме в Карабахе, культивируя пацифистскую идею о матерях, которые против войны. Именно Акопян в 2018 году в окружении известных женщин из Армении и России появилась вблизи армянских и азербайджанских окопов с антимилитаристским идефиксом. Что же потом произошло с госпожой Акопян, что она внезапно переродилась из космополитной пацифистки в разъяренную милитаристку? Почему интернационализм внезапно уступил место интервенционизму?

Накануне, Акопян совершила сущее сумасбродство, вызвав недоумение даже среди либеральной армянской публики. Аня Акопян с традиционными активистками из гвоздевой тусовки «Женщины во имя мира», переодевшись в камуфляжную униформу армянского спецназа, прошла боевую спецподготовку в одном из укрепрайонов Карабаха. Первая леди Армении, бравируя автоматом Калашникова из окопа, прицеливалась в сторону азербайджанских мирных сел. Кажется, госпожа Акопян запамятовала, что после занятого армянскими войсками оккупационного пустыря находятся густо заселенные гражданским населением азербайджанские населенные пункты. «Это не ради войны, а для того, чтобы доказать, что миру альтернативы нет». Так цинично и издевательски Акопян прокомментировала свою фотосессию в окопах… в рамках программы «Женщины во имя мира». «Множество армянских женщин готовы взять в руки оружие для защиты детей», - добавила камуфляжная первая леди. Забыв сказать, что для этого придется убить азербайджанских детей. А в этом нет никакого сомнения, учитывая агрессивное наступление армянских войск во время недавней краткосрочной июльской войны. А глава МИД России Сергей Лавров – представитель союзнической Армении страны своим заявлением не оставил место для сомнений колеблющимся. Лавров открыто заявил, что перемирие и статус-кво на границе нарушила Армения, а армянские войска ринулись на захват высоты, на которой располагались азербайджанские солдаты. В унисон с Аней Акопян выступил и новоявленный лидер карабахских сепаратистов, в прошлом аскеранский банковский клерк Араик Аратюнян, признавший истинную и конечную цель оккупационной политики – аннексию непризнанного Карабаха государством Армении. А это заявление карабахских сепаратистов разоблачает еще одну ложь Пашиняна и его правительства революционной любви, призывающего Азербайджан сесть за стол переговоров с карабахскими сепаратистами. Так если сама декоративно-представительская власть квазисепаратистов (объявившие своей конечной целью объединение с другим государством карабахские комбатанты не являются классическим сепаратистским образованием) заявляет о своем намерении объединиться с Арменией, какой смысл азербайджанскому правительству вести переговоры с несуществующим институтом?!

Ведь оккупационная власть в Карабахе считает себя частью Армении, с которой и ведет переговоры Азербайджан. Еще одно хитросплетение, еще одна уловка, еще один фарс… То есть, Кочарян, принимавший непосредственное участие в варварской и нацистской зачистке азербайджанских земель, гораздо честнее и справедливее безликой четы Пашинян. Во всяком случае, в отличие от Никола Пашиняна, тщетно убеждавшего Азербайджан и посредников в необходимости и безальтернативности переговоров с игрушечной карабахской властью, которая открыто заявляет о своем намерении присоединиться к Армении, Кочарян подобных предусловий не ставил, взяв на себя представительские функции и армянской общины Карабаха. Да и Белла Кочарян не появлялась с винтовкой в дотах под гнусно-циничной вывеской «Женщины во имя мира в Карабахе». Увы, но Азербайджан, как и разумная часть армянского общества, столкнулись с неистовой, аморальной, бесчестной и бесстыдной политической силой, охваченной безудержной жаждой власти и готовой на любые авантюрные происки для сохранения своей личной власти. Находясь в оппозиции Пашинян обещал своему народу чудотворный экономический ренессанс, демократию полиархического свойства, сиюминутное избавление от пороховой бочки в Карабахе. Итоги двухгодичного правления оказались плачевными для Армении. Запах революции выветрился. Остался голый популизм с голым премьером. А страна все еще прозябает в нищете и неравенстве. Более того, разделавшись с оппозицией и оппонентами драконовскими авторитарными методами, радетель прямой уличной демократии Пашинян похоронил рожденные революцией надежды на ускоренные реформы. Армяне надеялись заполучить своего Саакашвили – душеприказчика кланово-коррупционной пирамиды, но столкнулись лбами с двухголовой бородатой гидрой, которая позарилась на табачный и бриллиантовый контрабандный бизнес своих предшественников полевых командиров. А обещанное Пашиняном окно на Запад и в Европу почему-то вышло в неприглядный Валдай. Вся та же вассальная зависимость от метрополии. Рассеялась и иллюзорная надежда на обещанный Пашиняном мир с Азербайджаном. Из Карабаха в Ереван несут все те же цинковые гробы. А сам Пашинян забивает последние гвозди в гроб мирного соглашения с Азербайджаном. Не говоря о жуткой холодной войне с Турцией, с которой Саргсян подписал пресловутые «цюрихские соглашения». Как ни странно, но в период правления Кочаряна и Саргсяна было гораздо больше надежд на справедливый мир, чем при несуразном детеныше проигранной революции.