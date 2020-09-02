В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

Американский публицист Том Роган в своей статье для Washington Examiner заявил, что успешные перехваты российскими истребителями военных самолетов США вскрывают ряд «немыслимых ошибок» НАТО, пишет Lenta.ru.

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы. Журналист жестко раскритиковал командование ВВС НАТО в Европе, заявив о «серьезном тактическом просчете» альянса. Он задается вопросом, почему бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, ведь, считает он, в НАТО должны предвидеть «высокий риск» перехвата.

Так, публицист ссылается на заявление НАТО о нарушении российским истребителем воздушного пространства Дании, которое в Минобороны России опровергли. Роган считает, что ни Дания, ни Польша оказались не готовы к отражению «российского вторжения», равно как ничего для этого не сделало и американское командование, заметил он.

По мнению журналиста, министр обороны США Марк Эспер должен разобраться в ситуации с перехватами Россией самолетов НАТО. Если же командование альянса не изменит тактику, его необходимо заменить, считает Том Роган.