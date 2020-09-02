Эдвард Сноуден: «Представить себе не мог, что доживу до того момента...»
Федеральный апелляционный суд США признал незаконной используемую Агентством национальной безопасности (АНБ) систему слежки, которую раскрыл бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден. Об этом сообщает Американский союз защиты гражданских свобод в Twitter.
«Федеральный апелляционный суд только что постановил, что массовый сбор АНБ телефонных записей американцев был незаконным», — цитирует Газета.ру сообщение.
Сам Сноуден высоко оценил решение суда: «Я даже представить себе не мог, что доживу до того момента, когда наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную… И все же этот день настал», — написал Сноуден в своем Twitter.
Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.— Edward Snowden (@Snowden) September 2, 2020
And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.