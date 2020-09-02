Пентагон создает ракету средней дальности для атаки на суше и на море

Пентагон приступил к разработке прототипа ракеты средней дальности, которая была бы способна атаковать движущиеся цели на суше и на море, сообщает еженедельник Defence News.

По словам официального представителя Армии США Робин Мэк, в текущем году военные провели серию исследований в штате Нью-Мехико. «Цель исследований состояла в том, чтобы изучить будущие стратегические огневые возможности», — рассказала она.

Мэк отметила, что в рамках исследований были выработаны рекомендации по инвестиционным стратегиям для огневых возможностей страны, которые позволят Штатам сдерживать и побеждать конкурентов.

В результате исследований было решено разработать ракету, которая сможет «дополнить другие критически важные системы» вооружений США, добавила представитель Армии страны.