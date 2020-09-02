Помпео: для США коммунисты Китая опаснее России
Руководитель американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео объяснил исходящую от Китая опасность для США.
«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)», – заявил госсекретарь в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, какая страна более опасна для США – Китай или Россия, передает ТАСС.
По его версии, «КПК наращивает вооруженные силы, она внедрилась в США так, как этого не сделала Россия».
По мнению Помпео, из-за Китая в США были «уничтожены десятки тысяч рабочих мест»: «Это неприемлемые действия. Президент Трамп не позволит этому продолжаться», – подчеркнул госсекретарь.
Отвечая на вопрос, какое из трех государств – Россия, Китай или Иран – более настойчиво пытается вмешаться в электоральные процессы в США, Помпео сказал: «Я считаю, что это Китай».