Помпео: для США коммунисты Китая опаснее России

«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)», – заявил госсекретарь в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, какая страна более опасна для США – Китай или Россия, передает ТАСС.

По его версии, «КПК наращивает вооруженные силы, она внедрилась в США так, как этого не сделала Россия».

По мнению Помпео, из-за Китая в США были «уничтожены десятки тысяч рабочих мест»: «Это неприемлемые действия. Президент Трамп не позволит этому продолжаться», – подчеркнул госсекретарь.

Отвечая на вопрос, какое из трех государств – Россия, Китай или Иран – более настойчиво пытается вмешаться в электоральные процессы в США, Помпео сказал: «Я считаю, что это Китай».