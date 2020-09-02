По меньшей мере 117 тысяч домов на острове Кюсю на юго-западе Японии остались без электроэнергии из-за ливней и шквального ветра, вызванных охватившим этот регион тайфуном "Майсак". Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным агентства Kyodo, число пострадавших из-за тайфуна "Майсак" достигло 18 человек.

Между тем к префектуре Окинава на юге Японии приближается мощный тайфун "Хайшэнь", скорость ветра в центральной части которого достигает 55 м/с. Ожидается, что 6 сентября он охватит территорию острова Амами, который находится в этом районе.

Скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 45 м/с. Это девятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2020 году.