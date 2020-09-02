США пригрозили России последствиями при применении силы в Беларуси

Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Беларуси, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает РИА Новости.

"Мы донесли нашу позицию российской стороне во время прошедших переговоров в Вашингтоне, Москве и Вене. Если они думают, что американо-российские отношения последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже", — пояснил дипломат.

Кент добавил, что сложившаяся в Белоруссии ситуация — это не "геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией", а проблема, которую должны решить власти и граждане республики. "Естественным посредником" для них может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает он.

Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести дополнительные санкции против России, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в Беларуси.