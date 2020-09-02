Мухин и 500 сирийских боевиков в Баку полковнику пишет haqqin.az
Военный обозреватель российской «Независимой газеты» полковник Владимир Мухин утверждает, что Турция перебросила в Азербайджан около 500 сирийских боевиков для ведения военных действий с Арменией.
«Мы категорически отвергаем ложные измышления о том, что якобы «в Нахчыване де-факто уже есть турецкая военная база, усиленная боевыми самолетами», и о «переброске в Азербайджан около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманов», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана в ответ на публикацию «Независимой газеты».
Ложь всегда неприятна, кто бы ее не озвучивал, пусть даже и военный обозреватель влиятельного российского издания в чине полковника. Но в том и дело, что перед нами не обыкновенная ложь и не погоня за журналистской сенсацией – перед нами случай «армянской политической слепоты», да еще и с осложнениями в виде антиазербайджанского невроза и прогрессирующей тюркофобии. А потому – молча пройти не получится, пословица «полковник пишет – караван идет» здесь не сработает.
Итак, полковник Мухин сообщает две тревожные, как он считает, для Москвы и Еревана вещи: во-первых, о том, что в Азербайджан переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из вооруженных формирований «Султан Мурад», Свободной Сирийской армии и «Хамзат».
И хотя он тут же оговаривается, что информация эта еще не проверена, но тем не менее считает нужным добавить: «скорее всего она соответствует действительности». При этом он еще делает военно-теоретическое открытие: «поддержку от имени Анкары при разрешении конфликтных ситуаций почти во всех регионах, где есть ее военные базы, оказывают не только штатные правительственные силы, но и так называемые протурецкие прокси-формирования».
Из чего тут же делает вывод: «Если они [эти самые сирийские прокси – ред.] уже появились в Азербайджане, значит, Баку не исключает военного сценария и предоставления турецкой помощи при разрешении территориального конфликта с Арменией».
На секунду допустим, что эти прокси действительно появились не только в голове полковника и его недобросовестных информаторов в Телеграмм-канале - та еще информационная свалка, на сегодняшний день стремительно деградирующая и требующая тщательного фактчекинга любой «новости» - но и на территории Азербайджана.
Начнем с того, что численность ВС Азербайджана к нынешнему году составила 66 950 человек, из них в сухопутных войсках, которые будут нести основную тяготу ведения боевых действий - 56 850 человек. Вопрос к профессиональному военному: как усиление этой армии на пятьсот каких-то «левых» боевиков может серьезно повлиять на военно-политическую обстановку в регионе?
Поставим вопрос по-другому: означает ли увеличение численности армии на 0,74% возрастание уровня агрессии и подготовку к вооруженному вторжению? Любой выпускник сержантских курсов сразу ответит «нет». Наш полковник считает иначе, у него арифметика своя, извращенно-политическая.
Далее – а откуда вообще взялась эта информация? О достоверности сообщений в Телеграмм говорилось выше. Принципы любого уважающего себя СМИ – от Би-би-си до пусть и деградировавшего российского медиа-пространства, но все же требует проверки поступивших сообщений «всеми имеющимися силами и средствами». И только после этого информация может двинуться дальше. Но, видимо, энтузиастам правила и принципы не писаны, растиражируем слухи, а там – вдруг и подтвердятся.
Причем здесь даже не непрофессионализм и недобрососвестность. Попробовал бы Мухин в период службы в армии положить такой документ на стол любому начальнику штаба – ох и крепко бы и разнообразно его отчитали прямо в кабинете. Здесь – откровенно пренебрежительное отношение к читателям уважаемого издания с приличной репутацией: они, дескать, пипл, а он и не такое схавает.
Во-вторых, красной нитью в творении полковника проходит мысль: со дня на день в Азербайджане появится турецкая военная база. И приводит мнение еще одного своего «брата по звездам», полковника Шамиля Гареева: «Возможность реального появления там ее [Турции – ред.] военной базы, а также сирийских протурецких боевиков еще больше усиливают эскалацию и не служат мирному разрешению армяно-азербайджанского конфликта».
Для начала – докажите, что эти «сирийские протурецкие боевики» вообще в Азербайджане существуют, а затем уже делайте глубокомысленные выводы. Турецкая база действительно стала бы фактором обострения напряженности на Южном Кавказе, а потому Анкара и Баку из уважения к Москве даже не рассматривают подобные планы. В том числе и потому, что эта база не решит никаких оперативно-стратегических задач обеспечения безопасности Азербайджана и Турции.
Любое усиление вооруженных сил начинается с вопроса «зачем?» Ереван попугать? Вызвать раздражение Москвы? А эта овчинка выделки стоит? Но полковники такими вопросами, видимо, не задаются.
Поскольку главное для них – не трезвый подход и объективный анализ – а разжигание антиазербайджанских и антитурецких настроений, которые, что уж греха таить, имеются в некоторых кругах российских элит и особенно – экспертного сообщества. Да мало того, что имеются – так еще с помощью «коньячной дипломатии» Еревана постоянно подогреваются.
К счастью, в Москве достаточно трезвых голов, объективно смотрящих на Турцию и Азербайджан и вполне понимающих все выгоды добрососедских отношений с этими странами. Так что взвинченные пашиняновскими порами гиблые идеи полковников не проходят, а буквально через мышиные норы проползают в общественное пространство. Ну а как относится к тому, что лезет из таких нор – да только с брезгливостью. Как к Мухину…