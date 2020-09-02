Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:07

Военный обозреватель российской «Независимой газеты» полковник Владимир Мухин утверждает, что Турция перебросила в Азербайджан около 500 сирийских боевиков для ведения военных действий с Арменией. «Мы категорически отвергаем ложные измышления о том, что якобы «в Нахчыване де-факто уже есть турецкая военная база, усиленная боевыми самолетами», и о «переброске в Азербайджан около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманов», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана в ответ на публикацию «Независимой газеты».

Ложь всегда неприятна, кто бы ее не озвучивал, пусть даже и военный обозреватель влиятельного российского издания в чине полковника. Но в том и дело, что перед нами не обыкновенная ложь и не погоня за журналистской сенсацией – перед нами случай «армянской политической слепоты», да еще и с осложнениями в виде антиазербайджанского невроза и прогрессирующей тюркофобии. А потому – молча пройти не получится, пословица «полковник пишет – караван идет» здесь не сработает. Итак, полковник Мухин сообщает две тревожные, как он считает, для Москвы и Еревана вещи: во-первых, о том, что в Азербайджан переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из вооруженных формирований «Султан Мурад», Свободной Сирийской армии и «Хамзат». И хотя он тут же оговаривается, что информация эта еще не проверена, но тем не менее считает нужным добавить: «скорее всего она соответствует действительности». При этом он еще делает военно-теоретическое открытие: «поддержку от имени Анкары при разрешении конфликтных ситуаций почти во всех регионах, где есть ее военные базы, оказывают не только штатные правительственные силы, но и так называемые протурецкие прокси-формирования». Из чего тут же делает вывод: «Если они [эти самые сирийские прокси – ред.] уже появились в Азербайджане, значит, Баку не исключает военного сценария и предоставления турецкой помощи при разрешении территориального конфликта с Арменией».

На секунду допустим, что эти прокси действительно появились не только в голове полковника и его недобросовестных информаторов в Телеграмм-канале - та еще информационная свалка, на сегодняшний день стремительно деградирующая и требующая тщательного фактчекинга любой «новости» - но и на территории Азербайджана. Начнем с того, что численность ВС Азербайджана к нынешнему году составила 66 950 человек, из них в сухопутных войсках, которые будут нести основную тяготу ведения боевых действий - 56 850 человек. Вопрос к профессиональному военному: как усиление этой армии на пятьсот каких-то «левых» боевиков может серьезно повлиять на военно-политическую обстановку в регионе? Поставим вопрос по-другому: означает ли увеличение численности армии на 0,74% возрастание уровня агрессии и подготовку к вооруженному вторжению? Любой выпускник сержантских курсов сразу ответит «нет». Наш полковник считает иначе, у него арифметика своя, извращенно-политическая. Далее – а откуда вообще взялась эта информация? О достоверности сообщений в Телеграмм говорилось выше. Принципы любого уважающего себя СМИ – от Би-би-си до пусть и деградировавшего российского медиа-пространства, но все же требует проверки поступивших сообщений «всеми имеющимися силами и средствами». И только после этого информация может двинуться дальше. Но, видимо, энтузиастам правила и принципы не писаны, растиражируем слухи, а там – вдруг и подтвердятся.