Генрих Мхитарян из-за матери решил не выступать за сборную Армении

Капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян не будет участвовать в предстоящих отборочных матчах сборной, пишет армянская газета "Грапарак".

Издание отмечает, что причиной отказа Мхитаряна приезжать на сборы национальной команды стал конфликт с главой Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном, чье избрание на этот пост мать Мхитаряна, бывший член исполкома ФФА Марина Тащян назвала "позорным шоу".

"Тогда началась кампания против Тащян, и говорят, что Мхитарян решил пока не выступать за сборную, желая тем самым постоять за честь матери. Потому он сослался на плохую форму", - пишет армянское издание.

Ранее главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос сообщил, что в команду не приглашен ряд ведущих футболистов, в частности, капитан сборной Генрих Мхитарян. Капитан сборной сообщил, что после матча его клуба с испанской "Севильей" он находится на отдыхе, передает Sputnik Армения.