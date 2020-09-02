Михаил Ефремов в суде: Я признаю свою вину

Российский актер Михаил Ефремов во время заседания Пресненского суда Москвы заявил, что признает вину в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, сообщает «Медуза».

«Я признаю свою вину», — сказал Ефремов в начале судебного заседания, после чего ему не дали возможности говорить.

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова в автоаварии со смертельным исходом. «Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу», - сказала гособвинитель, передает ТАСС.