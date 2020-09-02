Тофика Ягублу приговорили к 4,3 годам лишения свободы

В Низаминском районном суде завершилось судебное следствие по уголовному делу одного из лидеров оппозиции Тофика Ягублу.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на суде под председательством Наримана Мехтиева был оглашен приговор, согласно которому Т.Ягублу осужден на 4 года 3 месяца строгого режима.

Напомним, прокурор требовал наказания на срок 4 года 6 месяцев.

Отметим, что, согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Тофик Ягублу отвергает обвинения.