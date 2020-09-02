Bloomberg назвал богатейшую женщину мира

Скотт опередила в списке Франсуазу Беттанкур-Майерс, которая владеет косметической компанией L'Oreal. По сведениям Bloomberg, состояние французской предпринимательницы оценивается в $66,8 млрд.

Состояние экс-супруги главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт, достигло $68 млрд, что делает ее самой богатой женщиной в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга самых состоятельных людей в мире агентства Bloomberg.

В июле Скотт была признана самой обеспеченной женщиной в США, обойдя дочь основателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая, по последним подсчетам агентства, располагает $63,6 млрд. В общем рейтинге богатейших людей мира экс-супруга Безоса занимает 12-ю строчку.

Скотт в результате развода в июле прошлого года получила 4% акций Amazon - крупнейшего в мире онлайн-ритейлера. На момент официального расторжения брака они стоили порядка $38,3 млрд. Однако стоимость акций компании резко возросла за время пандемии.

Состояние самого Безоса составляет к настоящему моменту $207 млрд. Ранее он стал первым человеком, состояние которого превысило $200 млрд за все время подведения подобной статистики.