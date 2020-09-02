Нефть упала
Стоимость нефти марки Brent опустилась на 1,2% и составила $43,9 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Цена нефти марки WTI также снизилась на 0,3% и торгуется на уровне $41,1 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent опустилась на 1,2% и составила $43,9 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Цена нефти марки WTI также снизилась на 0,3% и торгуется на уровне $41,1 за баррель.
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