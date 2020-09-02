Минфин о курсе маната в 2021 году

С учетом обеспечения макроэкономической стабильности и осуществляемых экономических реформ, снижения долларизации и прочих факторов, курс маната по отношению к доллару США на 2021 год принят на уровне 1,7.

Об этом говорится в информации Министерства финансов, основанной на предварительных показателях государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2021 год.

Минфин считает, что регулирование уровня инфляции и нереализация макроэкономических рисков с точки зрения стабильности курса позитивно повлияют на социальное благополучие населения.