Лукашенко сменил глав КГБ и Совбеза

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Комитета государственной безопасности, генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».



По данным СМИ, в отставку со своего поста отправлен также секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

БелТА сообщает, что решением президента Александра Лукашенко Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ Беларуси. А Валерий Вакульчик, до настоящего времени работавший в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.