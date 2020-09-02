В Сабирабаде муж жестоко расправился с женой

В прокуратуру Сабирабадского района поступила информация о том, что 2 сентября около 08:00 местной жительнице Таране Мамедовой (1979 г.р.) были нанесены многочисленные ранения топором, в результате которых она скончалась.

В прокуратуре района сообщили, что сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что Т.Мамедову на почве ревности убил ее муж Эйваз Мамедов. Э.Мамедов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.