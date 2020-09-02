Продовольствие в мире дорожает третий месяц подряд

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщает, что среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в августе 96,1 пункта, это на 2% больше, чем в июле. Отмечается, что это максимальный уровень с февраля этого года, передает ТАСС.

Согласно опубликованному на сайте ФАО докладу, по сравнению с июлем показатель индекса цен на зерновые ФАО увеличился на 1,9%. Это на 7% выше среднего показателя августа 2019 года. Указывается, что "наиболее существенный рост продемонстрировали цены на фуражное зерно". Выросли цены на рис и кукурузу.

Индекс цен на растительное масло ФАО возрос на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем, "в первую очередь за счет роста цен на пальмовое, а также соевое, подсолнечное и рапсовое масло". На 6,7% выросло значение индекса цен на сахар ФАО, что эксперты организации объясняют "прогнозами сокращения производства" из-за неблагоприятных погодных условий в странах ЕС и Таиланде, а также ростом "импортного спроса со стороны Китая".