Российский премьер прилетел на переговоры в Минск

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск. Как сообщает Интерфакс, там он проведет встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром страны Романом Головченко.

Российского премьера в поездке сопровождают замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр спорта Олег Матыцин.