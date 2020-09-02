Кремль отреагировал на угрозу санкций против России из-за Навального

В Кремле не понимают, что может быть причиной обсуждения темы санкций против России из-за случившегося с Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Так на угрозу санкций отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 3 сентября.

"Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле санкций со стороны Германии или других европейских стран в связи с ситуацией с Навальным - в частности, санкций в отношении "Северного потока - 2".