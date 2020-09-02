Лукашенко: Никто не позволит развалить Беларусь

По словам белорусского президента, руководство Литвы часто критикует Беларусь, заявляя, что в стране обрушилась экономика и в целом все не так. "Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее", - приводит БелТА слова Лукашенко.

Что касается белорусско-польских отношений, то глава Беларуси отметил, как в Беларуси поляки живут: "Это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно".