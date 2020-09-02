Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает РИА Новости.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять "Новичок", опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера… до выступления Меркель, она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор… Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка", — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске.

Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного разговора, который отчетливо говорит о том, что это – фальсификация".

"Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы "отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси", — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что направит запись в Москву, "чтобы они разобрались, кому это надо".

Накануне правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, россиянина отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервнопаралитического действия. В Берлине добавили, что ждут комментариев из России и допустили введение новых санкций.