Минздрав создал чат-бот, помогающий диагностировать COVID-19

По его мнению, одной из первостепенных задач, стоящих сейчас перед здравоохранением, является создание различных просветительских материалов о здоровье. Гахраман Ахвердиев сообщил, что именно этим и занимаются врачи-эксперты и работники Отдела Коммуникаций ЦОЗР. Он рассказал, что в год печатаются десятки брошюр, осуществляется оптимизация этого процесса при помощи цифровых площадок: социальных сетей и мобильных приложений. Для этой цели были созданы несколько заполненных профессиональной медицинской информацией сайтов (например, www.saglamliq.isim.az и www.tobaccocontrol.az).

Директор Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Минздрава Азербайджана Гахраман Ахвердиев в своём интервью рассказал об использовании передовых цифровых технологий в борьбе с пандемией COVID-19 и в деле поддержания общественного здоровья.

«Наши специалисты активно ведут страницы в социальных сетях, создают и размещают ролики на всевозможных видео-ресурсах. Но мы считаем, что этого недостаточно и работаем над новым проектом цифрового онлайн-телевидения. Для реализации этой идеи у нас уже есть десятки снятых по оригинальным сценариям видеороликов, а также ведётся работа над созданием новых 2D и 3D анимационных фильмов», - пояснил руководитель центра.

Говоря о влиянии пандемии, вызванной вирусом COVID-19 на планы ЦОЗР, руководитель центра отметил, что уже в феврале этого года в соответствии с приказом Минздрава специалисты центра активно подключились к борьбе с распространением коронавируса. Они переводили материалы ВОЗ, создавали и распространяли брошюры в соответствующей тематике, размещали различные материалы в Интернете. Также были созданы первый в стране посвященный борьбе с коронавирусом сайт www.covid-19.isim.az, онлайн-чат с информацией по профилактике и клинике COVID-19, интернет чат-бот, помогающий диагностировать болезнь на основе алгоритма CDC. Кроме того, для врачей и среднего медперсонала были сняты видеоматериалы, обучающие инфекционному контролю и основам реанимации, подготовлены онлайн-тренинги и вебинары. В сотрудничестве с UNICEF в социальных сетях было размещено множество материалов, а также проведены прямые эфиры. Далее Гахраман Ахвердиев рассказал о последней разработке ЦОЗР, созданной совместно с Ezgil Medical Technologies при поддержке UNDP и Минздрава. Речь шла о приложении «Video Doktor», позволяющем врачам консультировать больных с COVID-19 на расстоянии.

Далее Гахраман Ахвердиев поделился информацией, что в ЦОЗР разработали несколько мобильных приложений, помогающих в борьбе с самыми распространенными неинфекционными заболеваниями. Также специалистами центра был создал электронный журнал об общественном здравоохранении. Его первый номер посвящён научным статьям, подготовленным по результатам недавно проведенных ЦОЗР общереспубликанских опросов: таким как изучение факторов риска (WHO STEPS), исследование поведения детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC), употребление табака молодежью (GYTS) и т.д.

В ходе интервью директор ЦОЗР ответил на вопрос о трудностях, возникающих при разработке и продвижении инновационных продуктов: «Наша задача - донести информацию о наших продуктах до всех медработников, чтобы они активно ими пользовались. По словам руководителя центра, сейчас активнее всего разработками ЦОЗР пользуются молодые медики, пациенты же делают это пока довольно редко. Например, пользуясь ещё одним разработанным в центре приложением “Şəkərli Diabet” («Сахарный Диабет»), больные должны периодически отправлять информация о своём состоянии лечащему врачу, пользоваться «хлебным калькулятором» для регулирования своей диеты и уровня сахара в крови. То же касается приложения для кардиологических больных “Ürəyinizi Qoruyun” («Берегите Сердце»). Тем не менее Гахраман Ахвердиев отметил, что в последнее время интерес к разработкам центра среди населения растёт и особенно это касается приложений для отказа от курения “Tütündən İmtina Et” («Откажись от Табака») и пищевого калькулятора “Saqlam Qida” («Здоровая Пища»).

Говоря о финансировании ЦОЗР, Гахраман Ахвердиев заметил, что центр, которым он руководит, является государственной организацией, соответственно, средства поступают из бюджета. Также постоянно поступает помощь многолетних партнеров центра, таких международных организаций, как UNDP, WHO, UNICEF и UNFPA. «Часть программ мы создаём в партнерстве с разработчиками компьютерных систем или в виде стартапов. Большинство наших продуктов бесплатные и для пользования ими достаточно простой регистрации», - отметил руководитель центра.

Заключительную часть своего интервью директор Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава посвятил теме использования продуктов новейших технологий работниками вверенного ему учреждения в их повседневной работе. Гахраман Ахвердиев особо отметил компьютеризацию рутинной работы, назвав её «объективной необходимостью». Кроме того, с целью упрощения процесса проведения экзаменов среди врачей и среднего медперсонала Минздрав инициировал создание Центра сертификации врачей.

После этого Гахраман Ахвердиев рассказал о создании электронного банка вопросов на портале www.qbank.az. Директором центра также были перечислены и другие примеры: система электронного документооборота, «облачные хранилища» для обмена документами между сотрудниками, специальные программы для управления проектами и, наконец, собственная онлайн платформа для проведения опросов. Далее Гахраманом Ахвердиевым была упомянута созданная в кратчайшие сроки электронная платформа www.poliklinika.az, которая помогла усовершенствовать работу бакинских поликлиник, недавно перешедших в распоряжение Минздрава.

Директор ЦОЗР Гахраман Ахвердиев так подытожил своё интервью: «Вызванная вирусом COVID-19 пандемия ещё раз продемонстрировала необходимость применения инновационных технологий. Уверен, что борьба с эпидемией коронавируса приведёт нас всех к окончательной победе, в том числе и с помощью наших продуктов. Давайте, пользуясь всеми возможностями, которые предоставляют нам современные цифровые технологии, постараемся всегда оставаться здоровыми и позитивными!».