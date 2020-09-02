Россия заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси

"...Мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Для нас Белоруссия - родная страна, и дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших сотнях тысяч или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, и вы об этом не раз говорили", - приводит ТАСС слова Мишустина, которые он произнес на встрече с Лукашенко.

Мишустин сообщил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства РФ и Беларуси, которое будет основано на независимой позиции двух стран.