Успех азербайджанских школьников на Международной олимпиаде

Azercell Telekom, неустанно поддерживающий развитие образования в стране, на этот раз оказал большую поддержку азербайджанским школьникам, которые успешно выступили на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO), проведенной 14-21 августа в виртуальном формате.

Ученик XI класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве образования Азербайджана Мурад Эйнизаде и ученик X класса Гянджинской городской общеобразовательной школы №15 имени М. Азизбекова Азиз Гусейнов завоевали на этом престижном соревновании бронзовые медали.

Подготовка школьников к Международной олимпиаде по информатике проходила при непосредственном участии компании Azercell. М.Эйнизаде и А. Гусейнов в период подготовки к Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике участвовали в организованных при поддержке Azercell тренингах.

APIO, считающаяся наиболее престижным международным соревнованием среди молодежи в области компьютерных наук, проводится с 2007 года. В этом году в соревновании принимали участие более 200 школьников из 33 стран. Конкурс в формате Международной олимпиады по информатике на этот раз был организован правительством Индонезии в режиме онлайн. В соревновании APIO принимали участие представители стран с западного Азиатско-Тихоокеанского региона.

Azercell Telecom, всегда отличающийся своими инициативами, направленными на развитие молодежи, уже не первый год поддерживает азербайджанских школьников участвующих в другом престижном соревновании – Международной олимпиаде по информатике. В прошлом году Azercell, выступая в качестве цифрового спонсора 31-й Международной олимпиады по информатике, проводимой в Баку, обеспечил участников мобильным интернетом. Компания с 2017 года совместно с Министерством образования организовывает специальные тренинги для школьников, готовящихся к участию в международных олимпиадах по информатике, помогает им развивать свой научный потенциал.