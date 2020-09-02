FIFA20: Губа теряет очки, Нахчыван сокращает отрыв
Состоялись матчи 30-го тура Первой лиги FIFA20.
С наибольшим интересом ожидался матч между Шеки и Нахчываном. Эта игра была важна с точки зрения борьбы за 2-е место. В случае победы «Шекинские ханы» догнали бы по очкам команду из Нахчывана.
Матч, как и ожидалось, прошел драматично. По ходу игры команда Шеки, руководимая Айханом Алиевым, выигрывала со счетом 3:1, но на последних минутах упустила победу и даже ничью. Джавид Гурбанов (Нахчыван) совершил невероятный «камбэк» и выиграл со счетом 4:3. После этой встречи отрыв между Нахчываном и Шеки составил 6 очков.
В еще одном важном матче тура встречались лидирующая в чемпионате команда Quba Tigers (Руфат Нифталиев) и занимающая 4-е место Qarabağ Horses (Турал Гасанов). Игра завершилась вничью 2:2. Теперь Quba Tigers опережает Нахчыван на 3 очка.
До конца чемпионата осталось 8 туров. Ожидается очень упорная борьба и неожиданные результаты.
Все игры Первой лиги FIFA20 транслируются в прямом эфире шесть дней в неделю в промежутке между 12:00 и 17:00 на YouTube канале GLAHUB, а также с 16:00 до 17:00 - на телеканале Idman TV.
Наряду с этим всю информацию о Первой лиге FIFA20 можно получить на сайте fifa.gla.az, специально созданном Gaming League Azerbaijan.
Первая лига, которая проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan и Topaz, завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является BirBank.