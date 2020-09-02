FIFA20: Губа теряет очки, Нахчыван сокращает отрыв

Отдел спорта 15:30

Состоялись матчи 30-го тура Первой лиги FIFA20. С наибольшим интересом ожидался матч между Шеки и Нахчываном. Эта игра была важна с точки зрения борьбы за 2-е место. В случае победы «Шекинские ханы» догнали бы по очкам команду из Нахчывана.

Матч, как и ожидалось, прошел драматично. По ходу игры команда Шеки, руководимая Айханом Алиевым, выигрывала со счетом 3:1, но на последних минутах упустила победу и даже ничью. Джавид Гурбанов (Нахчыван) совершил невероятный «камбэк» и выиграл со счетом 4:3. После этой встречи отрыв между Нахчываном и Шеки составил 6 очков. В еще одном важном матче тура встречались лидирующая в чемпионате команда Quba Tigers (Руфат Нифталиев) и занимающая 4-е место Qarabağ Horses (Турал Гасанов). Игра завершилась вничью 2:2. Теперь Quba Tigers опережает Нахчыван на 3 очка.