На территории порта Бейрута еще остаются взрывоопасные вещества

Взрывоопасные вещества еще находятся на территории порта Бейрута, таможенной службе направлен запрос на вывоз их за пределы ливанской столицы, заявил в четверг на пресс-конференции директор морской гавани Басем Кейси.

"До сих пор в порту находятся взрывоопасные вещества. Мы направили письмо компетентным органам и потребовали от таможенной службы их вывезти", - цитирует слова Кейси ливанский новостной интернет портал "Эль-Нашра".

Директор бейрутского порта также заявил, что намерен подать иск в суд в понедельник против пока не установленных владельцев взрывоопасных веществ, которые по-прежнему не вывезены с территории порта.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.