COVİD-19 в США: 40 тысяч зараженных и свыше тысячи умерших за сутки

Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось почти на 40 тысяч, еще свыше тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 39 670 новых случаев заражения, скончались еще 1 056 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Днем ранее эти показатели составляли 43 253 и 1 067 соответственно.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Соединенных Штатах выявили 6 115 030 заражений и 185 752 летальных исхода. После заражения выздоровели более 2,2 миллиона человек.

Общее количество случаев заражения коронавирусом во всем мире, по информации университета, превысило 26 миллионов. Скончались свыше 863 тысяч человек.

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