Убийство афроамериканца: протестующие угрожают сжечь дом мэра Вашингтона

Участники акций протеста в Вашингтоне угрожают сжечь дом мэра американской столицы Мюриел Баузер после убийства афроамериканца Диона Кея сотрудниками полиции при задержании. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Накануне глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм заявил, что правоохранители обнаружили припаркованную на улице машину, внутри которой, предположительно, находились вооруженные люди. "Когда полицейские подошли к автомобилю, некоторые находившиеся там начали убегать. Полицейский выстрелил из табельного оружия. В результате инцидента один человек был доставлен в местную больницу и там умер. Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления", - указал Ньюсэм.

После распространения данной информации более ста человек в ночь со среды на четверг собрались у полицейского участка.

По данным Fox News, они скандировали лозунг "Жизни темнокожих имеют значение". Затем некоторые протестующие переместились к дому Баузер. "Пока мы не добьемся справедливости, вы не будете спать", - кричали некоторые собравшиеся, угрожая в противном случае сжечь дом афроамериканки Баузер, представляющей Демократическую партию США.