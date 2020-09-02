Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым заразился коронавирусом

У экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма выявили коронавирусную инфекцию. Об этом Йылдырым написал в своем Твиттер.

Турецкий телеканал NTV пишет, что Йылдырым почувствовал себя плохо в Анкаре. Обратился в городскую больницу. Результаты теста на COVID-19 оказались положительными. 

Йылдырым и его супруга Семиха находятся под врачебным контролем.

426 просмотров