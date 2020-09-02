Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым заразился коронавирусом
У экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма выявили коронавирусную инфекцию. Об этом Йылдырым написал в своем Твиттер.
1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.— Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020
Турецкий телеканал NTV пишет, что Йылдырым почувствовал себя плохо в Анкаре. Обратился в городскую больницу. Результаты теста на COVID-19 оказались положительными.
Йылдырым и его супруга Семиха находятся под врачебным контролем.