Зеленский попытался назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский попытался назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который числится заведующим кафедрой Криворожского экономического института. Об этом сообщает Страна.ua.

В правительство был внесен проект президентского указа о присвоении пожизненной государственной стипендии пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет, в том числе Александру Зеленскому. Размер выплат составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2568 гривен.

Известно, что кабинет министров снял вопрос о присвоении стипендий с повестки.