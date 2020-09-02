Зеленский попытался назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский попытался назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который числится заведующим кафедрой Криворожского экономического института. Об этом сообщает Страна.ua.

Александр Зеленский

В правительство был внесен проект президентского указа о присвоении пожизненной государственной стипендии пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет, в том числе Александру Зеленскому. Размер выплат составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2568 гривен.

Известно, что кабинет министров снял вопрос о присвоении стипендий с повестки.

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