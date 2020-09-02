Меркель: Германия ждет ответа от России по вопросу Навального

Германия ждет реакции от российской стороны по вопросу происшествия с Алексеем Навальным. Об этом заявила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, передает ТАСС.

Она напомнила, что в среду подробно высказалась по этой теме.