Межбанк предлагает предпринимателям новые возможности

На операции, проводимые через POS-терминалы банка, три месяца будет действовать скидка до 50%.

Международный банк Азербайджана создал сразу несколько возможностей для малого и среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, открывшие счет в банке до 30 сентября, смогут осуществлять внутренние переводы в течение трех месяцев с момента открытия счета без уплаты комиссии.

На этот период присоединение к зарплатному проекту Международного банка Азербайджана и получение зарплатных карт по количеству сотрудников для предпринимателей будет бесплатным. Кроме того, до 30 сентября предприниматели, открывшие счет в банке, освобождаются от платы комиссии за обслуживание бизнес-кредитов. Также они будут освобождены от платы за установку и подключение POS-терминалов МБА. Каждый бизнес-субъект может извлечь выгоду из этой возможности.

Корпоративные клиенты могут открывать счета в МБА удаленно, не посещая офисы обслуживания. Удаленное открытие банковского счета осуществляется через этот портал. Предприниматели, желающие расширить систему онлайн-платежей, могут получить виртуальный POS-терминал банка максимум за 2 дня с помощью услуги IBA Link.

Информацию об онлайн-услугах для предпринимателей МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.