Военно-воздушные силы (ВВС) США с базы Ванденберг в Калифорнии 2 сентября запустили в сторону Маршалловых островов (Тихий океан) межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) LGM-30G Minuteman III. Соответствующее видео на YouTube выложил канал US Military News.

«Межконтинентальные баллистические ракеты предоставляют США и их союзникам необходимую сдерживающую способность для сохранения свободы действий и навигации в глобальном масштабе в соответствии с международными законами и нормами», — говорится в подписи к ролику.

Предыдущий пуск LGM-30G Minuteman III состоялся 4 августа. Тогда в издании The Drive отметили, что проведенное испытание «выглядит как предупреждение для России». Причина этого заключалась в использовании в составе головной части МБР трех боевых блоков и управление запуском с борта самолета E-6B Mercury.